Zerrin Tekindor ve Ebru Özkan Karşı Karşıya!

Sırlar ve entrikalarla dolu dizinin iki güçlü kadını izleyicileri pes etmeyecekleri mücadelelerine ortak edecek.

Yönetmen koltuğunda Türkiye'nin Emmy ödüllü dizisi 'Kara Sevda' ve pek çok ölümsüz yapıma imza atan Hilal Saral'ın oturduğu 'Şahin Tepesi', fırtınalı bir aşkın yanında iki güçlü kadının savaşını da ekranlara taşıyacak. Hem televizyon hem de tiyatro ve sinemada unutulmaz performanslara imza atan usta oyuncu Zerrin Tekindor ile Türk televizyon tarihine adını yazdıran yapımlarda rol alan Ebru Özkan, Atv'nin yeni dizisi 'Şahin Tepesi'nde karşı karşıya gelecek.

Bir yanda "Bu vahşi dünyada korkaklara yer yok" diyen Tuna (Zerrin Tekindor), diğer yandaysa "Masumiyet diye bir şey yok. Hayat herkese bir suç yüklüyor" diyen Melek (Ebru Özkan), izleyicilerle buluşacak. Geçmiş defterlerin açılacağı ve sırların bir bir açığa çıkıp ekran başındakileri dünyasına sürükleyecek entrikaların yaşanacağı 'Şahin Tepesi'nde, Tekindor ile Özkan'ın mücadelelerinin bir nedeni de aşk olacak.

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı; Zerrin Tekindor ve Ebru Özkan'ın yanı sıra Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanler ve Mustafa Mert Koç'un başrollerinde olduğu dizi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma saat 20:00'da Atv'de izleyicilerle buluşacak.