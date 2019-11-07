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Zerzevan Kalesi, çocuklar için açık hava atölyesi oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan 'Müze ve Ören Yerlerinin Dersliklere Dönüştürülmesi' protokolü kapsamında, Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde ortaokul öğrencileri için derslik ve atölye oluşturuldu.

07.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:47 Zerzevan Kalesi, çocuklar için açık hava atölyesi oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan 'Müze ve Ören Yerlerinin Dersliklere Dönüştürülmesi' protokolü kapsamında, Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde ortaokul öğrencileri için derslik ve atölye oluşturuldu. 

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu, Roma Dönemi'nde askeri gazino olan Zerzevan Kalesi'nde öğrenciler için derslik ve atölye oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan 'Müze ve Ören Yerlerinin Dersliklere Dönüştürülmesi' protokolü kapsamında, Çınar Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığı, 'Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 10 ortaokulun 5'inci sınıf öğrencileri, Zerzevan Kalesi'ne gidip, kurulan atölyelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Atölyede öğrenciler, Zerzevan Kalesi'ndeki eserlerin minyatürlerini yaparak, sergiledi.

'PROJEYLE ÇOCUKLAR KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRENİYOR'

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kurulan beceri ve tasarım atölyesiyle birçok öğrencinin buraya gelerek hem Zerzevan Kalesi ile ilgili tasarımlar yaptığını hem de kültürlerini öğrendiğini söyledi. Çocuklara kültür ile arkeoloji bilincini aşılamaya çalıştıklarını ve bu eserlerin niçin korunması gerektiği konusunda bilgiler verdiklerini anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Burada beceri ve tasarım atölyeleri kuruldu. Çınar'daki birçok öğrenci buraya gelerek hem Zerzevan Kalesi ile ilgili tasarımlar yapıyor hem de kültürlerini öğreniyorlar. Çocuklara kültür ve arkeoloji bilincini aşılamak ve bu eserlerin niçin korunması gerektiği konusunda bilgiler veriyoruz. Alanı da gezdirerek kendi kültür ve tarihlerini de öğreniyorlar. Bu nedenle önemli bir proje; hem açık hava dersliğine dönüşmüş durumda burası hem de tasarım atölyesi. Özellikle çocukların hayal güçlerine bağlı olarak burada gördükleri, kendi tasarımlarını yapmaları ve bunları sergilemeleri bizim için çok önemli. Çocuklara yönelik bu proje Çınar ile başladı, diğer ilçelerle devam edecek."

Öğrenciler ise Zerzevan Kalesi'ndeki etkinliğe katılmaktan memnun kaldıklarını söyledi. 



Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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