Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi

Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Yaşana gelişme sonrası Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde gibi konular merak edildi. İşte Zerzevan Kalesi hakkında merak edilenler…

17.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:43
Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?

Dünyadaki en iyi korunmuş Roma Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Peki, Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?

ZERZEVAN KALESİ NEREDE?

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesi sınırları içinde yer alır. Kalede kazılar ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile 2014 yılında başlamıştır.

Yapılan ilk araştırma sonuçları, kalenin MS 400 ile 700 yılları arasında hizmet verdiği anlaşılmıştır. Kalenin, Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden olduğu belirtiliyor. UNESCO, 2020'de kaleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti.

Kalede, 12 metre yüksekliğinde, bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı bulunduğu belirtiliyor.Kalenin Diyarbakır tarafında 2017 yılında Mitras Tapınağı bulundu ve günümüzde kalenin en çok ilgi çeken yapısı konumundadır.

ZERZEVAN KALESİ TARİHÇESİ

Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Yerleşim konumu itibariyle bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır garnizonu olan kale aynı zamanda Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere de sahne oldu.

Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında devam eden kazılar ile kesin bilgilere ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.

Etiketler: Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Roma, Gündem, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler Haberler
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Dr. Mehmet Öz’den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2’si veya 3’ü ölür Haberler
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
’Sahte peygamber’ Evrenosoğlu’nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı Haberler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı
Haberler ›› Gündem ››Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

13:57: Sahurda ne zaman kadar yeme ve içme devam eder? Sahurda ezan okunduğunda yemeye devam edilebilir mi? Sahurda en son ne zaman niyet edilmeli? - Haberler 13:34: Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti - Magazin 12:43: Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde? - Haberler 12:27: Köy Enstitüsü nedir? Köy Enstitüleri neden kapatıldı? Köy Enstitüleri kuruluşu, dersleri - Haberler 12:15: İmsak nedir? İmsak ne zaman başlar? İmsak vakti nedir? İmsak nasıl belirlenir? Oruç imsak vakitleri! - Haberler 12:00: Hasan Ali Yücel kimdir? Hasan Ali Yücel hayatı ve biyografisi! - Haberler 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber