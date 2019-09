ZES sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor

Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen uygulamalar her geçen gün önemini artırırken Zorlu Energy Solutions (ZES), 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde elektrikli araç kullanımının sıfır emisyon salımı konusunda ön plana çıktığını vurguladı. Son verilere göre, Türkiye 'nin 5 büyük şehrini birbirine bağlayan ZES'in elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğu lokasyon sayısı 77'ye, soket sayısı ise 168'e yükseldi.Dünya Sıfır Emisyon Günü'yle (21 Eylül) birlikte karbondioksit salımı tekrar gündeme geldi. Birleşmiş Milletler'in 2018 yılında açıkladığı rapora göre, karbon salımı son 4 yılın aksine ilk defa artış gösterdi. Aynı zamanda küresel ısınmayla mücadelede de dünyanın geri kaldığının bir göstergesi olan bu rapora göre, dünyanın sıcaklık hedefini bu değerlerin altında tutabilmek için küresel karbon salım oranlarının 2030 yılında bugünkünden yüzde 55 daha az olması gerekiyor.Karbon salımını artıran birçok unsur bulunurken her gün kullanılan fosil yakıtlı araçlar bu konuda önemli bir yer tutuyor. Yapılan araştırmalara göre, ortalama bir yolcu aracı kilometre başına yaklaşık 250 gram karbondioksit salımı gerçekleştirirken bu değerler yıllık olarak hesaplandığında ise 5 ton karbondioksit salındığı anlamına geliyor. ZES ise 21 Eylül Sıfır Emisyon Günü'nde konuya dikkat çekti.Kesintisiz ve 'emisyonsuz' sürüş keyfiFosil yakıtlı araçlara alternatif olarak kullanılması hedeflenen elektrikli araçlar; çevreci ve tasarruflu yönleri, sıfır emisyonlu ve gürültüsüz olmalarıyla öne çıkıyor. Ancak Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşması ve üreticilerin Türkiye pazarına girmesi için belirli altyapı koşullarının da sağlanması gerekiyor. Bu konuda ise şirketlerden çeşitli adımlar atılırken yerli ve yenilenebilir enerjinin önde gelen şirketlerinden Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla bu alana yatırım yapmaya devam etti. Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Türkiye'nin büyük şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor.Yapılan bilgilendirmede; halihazırda istasyonu bulunan şehirlere de alternatif rotalar için iyileştirmeler yapan ZES, bu kapsamda lokasyon, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün arttırdığını belirtirken, bugün 77 farklı lokasyonda, 122 üniteyle ve 168 soket sayısıyla hizmet veren ZES, lokasyon sayısını ilk etapta 100'e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Uzun vadeli hedefi ise 1000 istasyona erişmek.ZES şarj istasyonlarında hızlı şarj hizmetiTemel olarak normal (AC-22kW) ve hızlı (DC-100kW) olmak üzere iki tip şarj istasyonu bulunan ZES, hızlı şarj noktalarında araç tipi ve modeline bağlı olarak 30-60 dakika arasında şarj imkanı sunulduğu belirtildi. Hızlı şarj noktalarında aynı anda dört araca hizmet verilebiliyor. - İSTANBUL