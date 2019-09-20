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ZES sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor

Zorlu Energy Solutions (ZES), 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde elektrikli araç kullanımının sıfır emisyon salımı konusunda ön plana çıkması gerektiğini belirtti.

20.09.2019 15:36ZES sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor
Zorlu Energy Solutions (ZES), 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde elektrikli araç kullanımının sıfır emisyon salımı konusunda ön plana çıkması gerektiğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin 5 büyük şehrini birbirine bağlayan ZES'in elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğu lokasyon sayısının 77'ye, soket sayısının ise 168'e yükseldiği bildirildi.
Zorlu Enerji'nin fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak elektrikli araçların altyapı koşullarının sağlanması için 2018 yılında kurduğu ZES markasıyla, karbon salımını azaltacak bu altyapıya yatırım yapmaya devam edeceği kaydedildi.
Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Türkiye'nin büyük şehirlerini birbirine bağlayan ZES'in, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş imkanı sunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bununla beraber hali hazırda istasyonu bulunan şehirlere de alternatif rotalar için iyileştirmeler yapan ZES, bu kapsamda lokasyon, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. Bugün 77 farklı lokasyonda, 122 üniteyle ve 168 soket sayısıyla hizmet veren ZES, lokasyon sayısını ilk etapta 100'e çıkarmayı hedefliyor. Uzun vadeli hedefi ise 1000 istasyona erişmek."

Zorlu Grubu, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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