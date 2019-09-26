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ZESOB başkanlar kurulu toplantısı yapıldı

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ZESOB) 2019 yılı başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

26.09.2019 17:12ZESOB başkanlar kurulu toplantısı yapıldı
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ZESOB) 2019 yılı başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, ülke ekonomisinin yüzde 90'ını temsil eden esnaf ve sanatkarların toplumun önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.
Bu sorumluluk bilinci içerisinde faaliyetleri yürüttüklerini belirten Coşkun, şunları kaydetti:
"Doğru, etkili ve hızlı hizmet sunmanın çağımızın teknolojik gelişmelerinden istifade etmekle mümkün olacağına inanmaktayız. Bu inançla temsille yükümlü olduğumuz ve hizmet etmekten onur duyduğumuz saygın kitlemizin hak ve menfaatlerinin daha ileri noktalara taşınması, teknolojik bilgi transferiyle zaman tasarrufu sağlanması gayesiyle esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız."

Muharrem Coşkun, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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