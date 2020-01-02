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'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

02.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52 'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin ile 158 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliler A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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