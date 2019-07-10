10.07.2019 09:02
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Zetyindalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda

- Zetyindalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda Zeytindalı Harekatı bölgesinden gelen zırhlılar Akçakale'ye ulaştıŞANLIURFA - Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale...

- Zetyindalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda
Zeytindalı Harekatı bölgesinden gelen zırhlılar Akçakale'ye ulaştı
ŞANLIURFA - Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yaklaşık 40 araçlık zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Gece saat 01.00 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi. Zetyindalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Fırat, Genel

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