Zeugma'da Çevre Temizliği

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde halk eğitim merkezinde eğitim gören Türk ve Suriyeli kursiyerler, ailelerinin de katılımıyla Zeugma
Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı. Merkez
müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurumda bir araya gelen kursiyerler, Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcuları ve aileleri, servis araçlarıyla antik kente gitti.
Zeugma Antik Kenti'ni gezen ve buradan çıkarılan tarihi eserleri yerinde gören kursiyerler ve aileleri, daha sonra çevre temizliği yaptı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cem Kayar, yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi olarak kurumda kurs alan kursiyerlerinin eğitimin yanında sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını söyledi.
Zeugma'da bulunma amaçlarının tarihi kenti Türk ve Suriyeli kursiyerlere göstermek olduğunu ifade eden Kayar, "Kursiyerlerimiz burada hem tarihi izlere tanıklık etti hem de çevre temizliği yaparak çalışmalarını sürdürdü. Bunun yanı sıra kurum içerisinde de ilçemizi ve tarihimizi anlatan projelerimiz oluyor. Yani kurumumuzda kurs alan kursiyerlerimiz sadece kurs aldıkları alanlardaki yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor." dedi.
Zeugma
07 Aralık 2018 Cuma 15:27