Zeugma Mozaik Müzesinde "Caz" Konseri

Hollanda
Kraliyeti Ankara
Büyükelçiliğince düzenlenen ve Müzede Caz Derneği tarafından hazırlanan caz konseri, Zeugma Mozaik Müzesi
'nde gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği konserde Türk ve Hollanda
arasındaki kültürel bağların güçlenmesi amaçlanıyor.
Konser öncesi konuşan Hollanda Gaziantep
Fahri Konsolosu Bora
Aktaş, müzede bulunan eserlerin dünyanın nadide eserlerinden olduğunu söyledi. ABD
'nin Ohio
eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının dün kente getirildiğini ve bunun için oldukça mutlu olduklarını belirten Aktaş, "Oldukça tarihi ve anlamlı bir günde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıp parçaların buraya getirildikten sonra bu konserimizin ayrı bir gururu oldu." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Hollandalı grup Joris Roelofs ile Clemens Van
Der Feen katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
Ankara,Zeugma Mozaik Müzesi,Hollanda
29 Kasım 2018 Perşembe 21:57