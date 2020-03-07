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Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak isteyen 6 kişi, gözaltına alındı.

07.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:21Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

MANİSA'nın ilçesinde, döneme ait Zeus heykelini satmak isteyen 6 kişi, gözaltına alındı.

Salihli Merkez Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güneş Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nın (51), evinde sakladığı Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkemeden arama kararı alan ekipler, şüpheli T.K'nın evine yapılan operasyonda, garaja gizlenmiş Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirdi. T.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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Kaynak: DHA

7.03.2020 13:32:05