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Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede "Kaza" dedi

Bursa'da husumetli olduğu Yusuf Candar'ı ağır yaralayıp oğlu Yavuz Candar'ı da öldüren Kahraman Alemdar, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Cinayeti zevk için işledim" cevabını vermişti. Sanık, mahkemede ise "Öldürmek istemedim, elimdeki silah patladı" dedi.

11.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:59

Bursa'nın ilçesinde Yusuf Candar'ı (55), evine girip silahla ağır yaralayan ardından oğlu Yavuz Candar'ı (34) da iş yerinde öldüren Kahraman Alemdar'ın yargılanması sürüyor. Yakalandığında "Cinayeti zevk için işledim" diyen Alemdar, mahkemede "Öldürmek istemedim, elimdeki silah patladı" dedi.

Olay, 15 Kasım 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Alemdar, husumetli olduğu Yusuf Candar'ın evine kapıyı kırarak girdi. Alemdar, tabanca ile Yusuf Candar'a ateş ettikten sonra kaçtı. Yusuf Candar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi alınırken, oğlu Yavuz Candar da iş yerinde aynı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yavuz Candar, kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Candar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Alemdar, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"ZEVK İÇİN İŞLEDİM" DEMİŞTİ

Alemdar, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Cinayeti zevk için işledim" diye cevap verdi. Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KONUŞMAK İÇİN GİTTİM"

Tutuklu sanık Alemdar, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ndedeki duruşmada savunmasında konuşmak için Yusuf Candar'ın evine gittiğini öne sürerek, "Yavuz'un bana 'Babam sana zarar verecek' demesi üzerine konuşmak için Yusuf Candar'ın evine gittim. Orada tartışma ve kavga çıktı. Ben de silahla ateş edip, gittim. Sonrasında Yavuz Candar'ın dükkanına gittim. Bu konuyu görüşürken tartıştık, ardından da kavga olunca elimdeki silah patladı. Ben öldürmek istemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ocak ayına erteledi.

Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede

İnegöl, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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