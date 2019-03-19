Zew: Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Yükseliyor

Kaynak: DHA

– Euro Bölgesi ve Almanya ekonomik güven endekslerine yapılan güncelleme, Mart ayında ileriye dönük güçlü artışa işaret etti.Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW'in verilerine göre, Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Mart'ta 14.1 puan artışla eksi 2.5 düzeyine, Almanya Ekonomik Güven Endeksi ise 9.8 puanlık bir artışla eksi 3.6 düzeyine yükseldi.Endeksler halen negatif düzeylerde olsalar da ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach, Brexit'in olası gecikmesi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi nedeniyle risklerde bir düşüşe işaret etti.Wambach ayrıca Almanya Ekonomik Güven Endeksinde görülen artışın yılın çinde bulunduğpumuz yarısı için zayıf olduğunu vurguladı. Almanya'nın mevcut durum değerlendirmesi aylık 3.9 puan düşüşle 11.1 puana gerilerken, Euro Bölgesi'nde bu rakam 3.6 puan düşüşle 6.6 puana geriledi.Katılımcılar, ABD, Japonya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere tüm piyasalarda enflasyon ile ilgili görüş dengesini sırasıyla 6.3 puan artışla 18 puana, 2.9 puan artışla 2.3 puana ve 3.6 puan artışla 32 puana yükselttiler. Euro bölgesi tedbirleri 4.6 puan artarken, negatif olarak 6.7 seviyesinde sıfır düzeyinin altında kaldı. - İstanbul