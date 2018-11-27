Zeybekci Çalışmalara Perşembe günü başlayacağız, kendimizi İzmir'e adayacağız

27 Kasım 2018 Salı 13:34



27 Kasım 2018 Salı 13:34

Zeybekci Çalışmalara Perşembe günü başlayacağız, kendimizi İzmir'e adayacağızNursima ÖZONUR -- Muhammet BAYRAM - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, isminin açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci, Allah utandırmasın. Bize böyle bir tebligat yapılmıştı, ama son dakika açıklanana kadar paylaşmadık, son kararı bekledik. İnşallah İzmir'imizde çok güzel bir kampanya yapacağız. Sonuçlar inşallah güzel olacak. Çalışmalara perşembe günü başlayacağız, kendimizi İzmir'e adayacağız. İzmir'le ilgili çok güzel projelerimiz var