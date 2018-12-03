Zeybekci: Devlet, Engellisi İçin Gözünü Kırpmadan Harcadığı Zaman Devlet Olur

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56

AK Parti'nin yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, '3 Aralık Dünya Engeliler Günü' dolayısıyla Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Zeybekci, "Devlet; engellisinin, yaşlısının nefesini daha kaliteli alması için milyarları gözünü kırpmadan harcadığı zaman devlet olur. Bugüne kadar muhteşem adımlar atıldı" dedi.AK Parti'den 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Nihat Zeybekci, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Menemen ilçesindeki Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Zeybekci'ye ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti. Zeybekci'nin ziyareti dolayısıyla okulda, öğrencilerin de katıldığı program düzenlendi. Programda konuşan Nihat Zeybekci, merkezdeki çocukların, ailelerine hediye olarak verildiğini belirterek, devletin engellisine, yaşlısına baktığını vurguladı. Zeybekci, "Devlet; engellisinin, yaşlısının nefesini daha kaliteli alması için milyarları gözünü kırpmadan harcadığı zaman, devlet olur. Ancak o zaman devlet olur. Ancak o zaman bu bayrak şanlı bir şekilde dalgalanır. O zaman devlet adamları 'Ben devlet adamıyım' diye dolaşmalı. Bugüne kadar muhteşem adımlar atıldı. Yeterli mi? Yetmez tabi. Nerede bir gözü yaşlı engelli annesi varsa demek ki tam olarak istenilen yapılmadı. Yaşlılar engellilerin yüzü suyu hürmetine diğerleri var. Onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin çarkları döner" diye konuştu.'ULAŞMADIĞIMIZ KİMSE KALMAMALI'Engelli bireylerin, aslında ailelerine sadece cennet hediyesi olarak verilmediğini de kaydeden Zeybekci, "Onlar tüm ülke için de akrabaları komşuları için de bir cennet fırsatıdır. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm zaman, o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi topladı. Bize 'Bakın, benim insanım arlıdır. Bir şey istemez. Onları siz bulup çıkaracaksınız' dedi. Ben de bir gün dolaşırken bir anacık gördüm. Yatakta da bir babayiğit yatıyordu. Daha hiç kimsenin yanına varmamış. Onun sayesinde biz, eğer belediye başkanı olarak bu şehirde dolaşacaksak, ulaşmadığımız kimse kalmamalı diye düşündük" dedi.Belediye kapısından giren her engelli bireye tekerlekli sandalye verdiklerini belirten Zeybekci, belediye başkanı olduğu dönemde ahdettiğini, Denizli'de engellilerin bir uçtan başka uca gitmelerini sağlamak istediğini ve bunu başardıklarını söyledi.'NE YAPABİLİRİZ, DİYE HER AN DÜŞÜNÜYORUZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, engelliler konusunda birçok çalışma yaptıklarını; ancak daha birçok işin bulunduğunu aktardı. Dağ, "Bu tür okulların daha da artması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bugün bir engeli olmayabiliriz ama her birimiz bir engelli adayıyız. Yılda bir gün değil her gün, her an bu durumu düşünerek yaşama noktasında olan ailelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları gidermek adına yapacağımız çok iş var. 16 yılda önemli mesafeler katettik. Bu sorulara cevap bulmak adına çok daha fazla çalışmalıyız. Her an düşünüyoruz 'Ne yapabiliriz?' diye. Yapılabilecekleri planlıyoruz" diye konuştu.'BENDEN SONRA ÇOCUKLARIM NE OLACAK?'Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Tarcan da otizmli ikiz kız annesi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:"Ailece Allah'ın bize gönderdiği meleklere bakmayı kendimize görev bildik. Onlar sayesinde yardımlaşmayı öğrendik. Biz bazı sevinçleri hiç yaşayamıyoruz. Bu duygular içimizde dağ gibi büyüdü; ama dimdik ayakta duruyoruz. Ben bir anne olarak çocuklarımı evlendirme, onların benden para istemesi gibi duygularını hiç yaşamadım. Ben ne uygun gördüysem onu giydiler. Neden ağlıyorlar, bana neden vuruyorlar; bilemedim, öğrenemedim. Onlarla hiç dertleşemedim. Benim hakkımda ne düşünüyorlar, hiç bilemedim. Bu meleklere son nefesimize kadar bakacağım. Kafamdaki tek soru var; benden sonra çocuklarım ne olacak? Kim benim gibi çocuklarımın saçını tarayacak, kim gözlerine bakarak ne istediğini anlayacak? Uzayıp giden sorular, sıkıntılar uykularımı kaçırıyor."Programın sonunda Songül Özer Gönenli isimli engelli kız, 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını söyledi. Program, okula destek olanlara ödül verilmesiyle son buldu.- İzmir