Zeybekci: "İzmir'de Gönüller Yapmaya Geldik"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci , "Biz gönüller almaya, İzmir'de gönüller yapmaya, İzmir'e hizmetkar olmaya geldik." dedi.Adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez İzmir'e gelen ve AK Parti İzmir İl Başkanlığında partililere hitap eden Zeybekci, kentin her sokağında alnı açık dolaşabilecek tek siyasi partinin AK Parti olduğunu söyledi."Biz gönüller almaya, İzmir'de gönüller yapmaya, İzmir'e hizmetkar olmaya geldik." diyen Zeybekci, başkaları gibi İzmir'i kullanarak hükmetmeyeceklerini belirtti.Zeybekci, bugünkü ilk programdan sonra büyük bir meydanda, alanda ya da salonda "Ya Allah Bismillah" diyeceklerini dile getirerek, "Onun için bizim Ege 'nin tabiriyle bunu saymıyoruz." ifadesini kullandı.İzmir'in menfaati neredeyse orada olacaklarını vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:"Önce İzmir, önce İzmirli, önce İzmir'in geleceği. Önümüzdeki 4 ay boyunca Allah'ın izniyle İzmir'de sıkılmadık el bırakmayacağız, girilmedik, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Allah'ın izniyle son nefesimize kadar İzmirdeyiz artık. İzmir'de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzmir'de bugüne kadar makus talihi değiştirmeye var mıyız? Hiç kimsenin İzmir'i kendi ideolojisine alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde hazırlıklarımız bittikten sonra her ilçede, her mahallede sokakları bir bir yürüdüğümüzü göreceksiniz. Allah'ın izniyle İzmir hizmetkar belediyecilikle tanışacak. Bunu sizlere beraber yapacağız. İzmir'i layık olduğu yere getireceğiz. Bundan sonra beraber çok yorulacağız. Ayaklarımızın altı şişene, ellerimiz nasır tutana kadar. Şundan emin olun; çalışma tempomuzla ilgili 'ya bu adam yorulmak bilmiyor mu, uykusu gelmiyor mu, hiç dinlenmez mi' dedirteceğim size. Ona göre eşinizle çocuğunuzla bunu şimdiden konuşun."Zeybekci'nin konuşması sırasında tezahürat yapan partililer, "Ege denince zeybek, İzmir denince Zeybekci gelecek akla" yazılı pankart açtı."Bakanlığı döneminde de İzmir'e sahip çıktı"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da ilçelerde genel kurullar yapıldığı dönemde, "31 Mart akşamı AK Partili bir dava arkadaşının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı balkonundan, konuşma yapacağını" söylediğini anımsatarak, "Artık ona az zaman kaldı. Bu heyecanla bu sonucu almak zor olmayacak. Zeybekci, Ege'nin en iyi, en başarılı belediye başkanlarından. Bakanlığı döneminde de İzmir'e sahip çıktı, bölgeyle irtibatını her zaman kurdu." şeklinde konuştu.Dağ, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarının çalışmasının önemine dikkati çekerek, "Sandıklar açıldığında, AK Parti İzmir'de birinci olduğunda, bunda en büyük emek mahalle başkanında, gençlik kolları ve kadın kollarında olacak. Bu seçimi ancak siz kazanabilirsiniz. Bizim tek başımıza, milletvekillerimize almamız mümkün değil." ifadesini kullandı.AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise İzmir'in Zeybekci'yi yakından tanıdığını kaydetti. İzmir'in kaybedecek zamanının kalmadığını, 15 yıldır sorunların birikerek dağ gibi olduğunu söyleyen Şengül, "Tek yumruk olacağız, hedefimiz İzmir'i kazanmak, İzmir'e mahrum olduğu hizmetleri getirmek." dedi.Ziyarete, AK Parti İzmir milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.