Zeybekci: Kordon'da Diz Kıra Kıra Biz Zeybek Oynamaya Var Mıyız?

29 Kasım 2018 Perşembe 19:58

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci , aday gösterildikten sonra ilk kez geldiği kentte, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Parti binasında, çalışma programı hakkında detaylar paylaşan, çalışmaktan herkesin ayaklarının altının şişeceğini belirten Zeybekci, partililere "31 Mart günü şu Kordon'da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız" diye sordu.AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim bölgesine geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası önünde yapılması planlanan miting, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi. Zeybekci'nin programı partinin 7'nci katındaki toplantı salonuna alınırken, yoğun katılım nedeniyle salonda zor anlar yaşandı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ , AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı.PANKART VE DÖVİZLER HAZIRLANDINihat Zeybekci'nin programı için hazırlanan salon, pankartlarla donatıldı. Pankartların üzerinde 'Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce millet, önce memleket', ' Ege denimce zeybek, İzmir denince Zeybekci gelecek akla', 'Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor' ifadeleri yer aldı. Salondaki kalabalık, davul zurna eşliğinde Zeybekci'nin gelmesini bekledi. Yine bazı partililer, üzerinde 'Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor' yazılı dövizler taşıdı.İzmir'de yerel seçimlere dair ilk mesajlarını veren Nihat Zeybekci, iddialı açıklamalarda bulundu. İzmir'in her sokağında, her ilçesinde, her iş hanında, evinde, mahallesinde başı dik, alnı açık bugün tek siyasi partinin AK Parti olduğunu söyleyen Zeybekci, "AK Parti'nin değerli gönül yoldaşları hoş geldiniz. İl binamıza, adaylığımız açıklandıktan sonra ilk defa geliyoruz. Biz İzmir'e gönüller almaya geldik. İzmir'de gönüller yapmaya geldik. İzmir'e hizmetkar olmaya geldik. Başkaları gibi İzmir'e hükmetmeye gelmedik. Ne yaparsak teşkilatımızla birlikte yapacağız. Bugün burada ak hizmet belediyeciliğini İzmir'e hakim kılmaya var mıyız? Hep beraber 31 Mart günü ak hizmet bayrağını büyükşehir ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız? İzmir'de hep beraber 'Ya Allah bismillah'ı çok büyük bir alanda diyeceğiz, bunu saymıyoruz. Bilin ki bu kardeşiniz can feda durumda. 31 Mart günü şu Kordon'da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız? Bunu öncelikle gönülleri fethederek yapacağız" dedi.'SON NEFESİMİZE KADAR İZMİR'DEYİZ'Yerel seçimlere kadar İzmir'de sıkmadık el bırakmayacaklarını söyleyen Zeybekci, "İzmir nerede biz oradayız. Önce İzmir, önce İzmirli. Önümüzdeki 4 ay boyunca İzmir'de sıkılmadık el, girmedik gönül, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Tüm ilçe, mahalle ve sokaklarımızda olacağız. Bugün sizlerle beraber bir araya geldik. Bundan sonra her gün buradayız. Son nefesimize kadar artık İzmir'deyiz. İzmir'de artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzmir'de bu makus talihi değiştireceğiz. Hiç kimsenin İzmir'i kendi ideolojilerine alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra her ilçede sokakları bir bir yürüyeceğiz" diye konuştu.'AYAKLARIMIZIN ALTI ŞİŞECEK'İzmir'i 'hizmetkar belediyecilik' ile tanıştıracaklarını, tüm çalışmaları teşkilat ile birlikte yapacaklarının altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:"Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Sizinle gönülleri fethedeceğiz. Sizlerle beraber İzmir'i layık olduğu yere getireceğiz. İzmir hak ettiği yere gelecek mi? İzmir Anadolu'nun en güzel şehri olacak mı? Dünyanın en güzel şehri olacak mı? İzmir'i herkes kıskanacak mı? Bunları hep birlikte yapacağız. Bundan sonra çok yorulacağız. Çalışmaktan ayaklarımızın altı şişecek, ellerimiz nasır tutacak. Çalışırken 'Yahu bu adam yorulmak bilmiyor mu? Bu adamın uykusu gelmiyor mu? Bu adam hiç dinlenmez mi?' dedirteceğim size. Evde eşiniz, çoluk çocuğunuzla peşinen konuşun. Allah İzmir için hayırlısı neyse onu nasip etsin. İzmir'i kim hak ettiği yere getirecekse ona görev nasip etsin. İzmir'de bu aziz millete hizmeti Allah'ın bir lütfu olarak kim görecekse ona nasip etsin."'BAŞARILI BİR NETCE ALACAĞIZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise 31 Mart akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi balkonundan konuşma yapacaklarını belirterek, "Balkon konuşmasına hazır mısınız? Nihat Zeybekci Ege'nin en başarılı belediye başkanlarındandır. Nihat Zeybekci'nin Denizli'de yaptıklarını her bir yerde duydum, dinledim. Bakanlık döneminde ihracatımız yükseldi. Bu bölgeye her zaman sahip çıkmıştır. Onun için Sayın Bakanımız bundan sonra bugüne kadar elde ettiği tecrübeyi İzmirlilerin belediye başkanı olarak en iyi şekilde yansıtacaktır. Tüm teşkilatımız ve gönüldaşlarımızla 2004'ten bu yana İzmir'de Büyükşehir'i kazanamamış olsak da 2019'da başarılı olacak neticeyi hep beraber elde edeceğiz. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında AK Parti birinci olduğunda tüm emek sizin olacaktır. Bu seçimi ancak siz kazanabilirsiniz. Bizim tek başımıza netice almamız mümkün değil. Beraber sonuç alabiliriz" diye konuştu.'YEREL SEÇİMLERDE TEK YUMRUK OLACAĞIZ'AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, yaptığı konuşmada herkesin birlik içerisinde yerel seçimler için çalışması gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'i ilk defa ziyarete geldiğini belirterek, "Böyle yağmurlu havada İzmir'in en uzak ilçelerinden coşku ile buraya gelen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarından özür diliyoruz. Aslında il binası önünde programı yapacaktık, ancak yağışlı hava nedeniyle sizi buraya almak zorunda kaldık. Kimsenin soğukta kalmasını, hasta olmasını istemedik" dedi. Daha sonra Nihat Zeybekci'nin adaylığına değinen Şengül, "İzmir'in kaybedecek zamanı yok. İzmir'in sorunları birikti, dağ gibi oldu. İzmir'i bilmeyen tanımayan kişilere teslim etmek yerine, kendini ispatlamış, belediye başkanlığı, bakanlık yapmış, İzmir'de iş adamı olarak uzun süredir çalışan, en fazla vergi verenler listesinde olan Nihat Zeybekci için tüm teşkilatlarımızla, üyemizden il başkanımıza kadar tek yumruk olacağız. Hedefimiz İzmir'i kazanmak, kentin mahrum olduğu hizmetleri getirmek. Artık olumsuzluk yok" diye konuştu.Konuşmaların ardından program sona erdi.- İzmir