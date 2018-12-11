Zeybekçi'nin Adaylığını Zeybek Oynayarak Kutladılar

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde bir grup vatandaş, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
'nin adaylığını zeybek oynayarak kutladı. Kaymakçı
Mahallesi Atatürk Meydanı
'nda davul zurna ile toplanan AK Parti Ödemiş Belediye Meclis üyesi Halil Güner ile bazı vatandaşlar, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'yi desteklediklerini belirtti.
Halil Hüner, yaptığı açıklamada, Zeybekci'nin İzmir için kazanç olduğunu vurguladı. Kaymakçı halk olarak AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci'ye davul zurna ile destek verdiklerini belirten Hüner, Zeybekci'nin seçim çalışmalarında yanında olduklarını kaydetti.
Vatandaşlar, daha sonra, davul zurna eşiliğinde zeybek oynadı.
Ödemiş,İzmir
11 Aralık 2018 Salı 18:35