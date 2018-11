Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı

27 Kasım 2018 Salı 16:26



27 Kasım 2018 Salı 16:26

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Nihat Zeybekci'nin İzmir'i her yönüyle farklılaştırıp, kaybedilen yılları bir an önce telafi edeceğini, İzmir'i önce Türkiye'nin sonra da dünyanın en gözde şehirlerinden biri yapacağını bildirdi.Başkan Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile aday gösterilen eski Ekonomi Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'yi tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenerek, üstesinden geleceğine inanarak önemli ve zorlu hizmetlerde her daim hizmete aday olmasını istediği, devasa projeler ve hizmetlerle adından söz ettiren Nihat Zeybekci'nin İzmir'i her yönüyle farklılaştırıp, kaybedilen yılları bir an önce telafi edip, İzmir'i önce Türkiye'nin sonra da dünyanın en gözde şehirlerinden biri yapacağını vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:"Hizmetkar belediyeciliği Denizli'mizden sonra İzmir'e getirmek için son gayretine kadar çalışacağını yakinen bildiğimiz Zeybekci, en iyisini, hakkını verip yaparak İzmir'in çehresini değiştirecektir. Denizli'de belediye başkanlığı döneminde belediyecilik konusunda Türkiye'ye örnek olan ve adeta destanlar yazan Zeybekci ile başlayan bu kutlu hizmet davasında şimdi sıra güzel fakat ne yazık ki ihmal edilmiş İzmir'imizde. Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri olan ve hizmetin en güzelini hak ettiğine inandığımız İzmir'in geleceğini yeniden inşa etme adına en doğru tercih olduğuna yürekten inandığımız Sayın Zeybekci, İzmir şehrimiz için büyük bir şanstır. 'Denizli hak ettiğini alacak, Denizli Ege'nin vizyon şehri olacak' diyen ve Denizli'yi hak ettiği konuma getiren, Denizli'mizi vizyon şehir yapan, Denizli'mizde hizmet destanları yazan, hayal denilen projelerin mimarı Sayın Nihat Zeybekci İzmir'imizi de ülkenin parlayan yıldızlarından biri yapmak için geliyor."Vizyonu olan, hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşma konusunda iyi bir planlama ve ekibini yönetme kabiliyetine sahip lider bir karakter olan Zeybekci'nin Denizli'ye ve ülkeye yaptığı hizmetlerin ortada olduğuna işaret eden Filiz, "İzmirli hemşehrilerimizin de, güzel şehirlerinin belediye başkanlığına, gönül belediyeciliğine, hizmet belediyeciliğine aday olan bakanımıza sahip çıkıp destekleyeceklerine, hep beraber, birlik içinde güzel İzmir'imizi hak ettiği değeri almasında aynı yolda omuz omuza yürüyeceklerine inancımız tamdır. Nihat Zeybekci ile kaliteli hizmet, büyük yatırım ve devasa projeler İzmirlileri bekliyor." ifadelerini kullandı.