Zeybekci, Projelerin Bitmiş Halini 2024'teki Gazetede Anlattı

Kaynak: İHA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türk siyasi tarihinde ender rastlanan bir şekilde projelerin bitmiş halinin yer aldığı bir gazete bastırdı. "İzmir 2024" adını ve 31 Mart 2024 Pazar tarihini taşıyan gazetede, Zeybekci'nin 5 yıl önce verdiği sözlerin hayata geçmiş olduğu anlatıldı.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir 2024" adını ve 31 Mart 2024 Pazar tarihini taşıyan gazete bastırdı. Projelerin bitmiş halinin yer aldığı gazetede, İzmir'in dünya fuarı EXPO'yu kazanması, İzmir Platoları'nda çekilen Kül filminin Oscar'a aday gösterilmesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması gibi tarihi başarılardan bahsedildi. Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi, devasa Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi'nin açılması, Alsancak Kruvaziyer Limanı'nın gemilerle dolup taşması ve turist rekorlarının kırılması gibi İzmir'in özlemini duyduğu projelerin gerçekleşme haberlerine yer verildi."10 Numara İzmir" projelerinde olduğu gibi spor salonları, havuzlar, kadın istihdamı, trafiğin çözümü, Alsancak-Karşıyaka tramvay hattının birleşmesi, İzmir Körfezi'nin masmavi hale gelmesi, katı atık projesinin tamamlanması gibi atılımların gerçekleştiğinin haberinin de yayınlandığı gazete, 100 bin adet basılarak iş yerlerine, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.Gazetenin, kendisinin taahhüt belgesi olduğunu ifade eden Nihat Zeybekci, "Günlerdir anlattığımız projelerimizin gerçekleştirilebileceğini anlatan bir gazete hazırladık. İzmir'imiz için kurduğumuz hayallerin peşinden 2024 yılına gittik. Gazete, tam 5 yıl sonrasının daha mutlu, daha modern İzmir'ini anlatıyor. Verdiğim sözleri gerçekleştiremezsem, bu gazeteyle karşıma çıkın. Her konuda olduğu gibi bu konuda iddialıyız" dedi. - İZMİR