Zeybekci, 'Tarım ve Gıdada Marka İzmir' ile Tarım Projelerini Açıkladı

Kaynak: İHA

Torbalı'da 'Tarım ve Gıdada Marka İzmir' sloganıyla tarım kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıklayan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, üreticiden tüketiciye kadar faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş. isimli şirket kuracaklarını, Küçük Menderes Havzası'nın da, Türkiye'de en yüksek teşvik tedbirleriyle desteklenen yatırımların yapılacağı Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi olacağını belirtti.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, geçen ay '10 Numara İzmir' sloganıyla İzmir için hazırladığı projeleri açıklamasının ardından bu kez de Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde 'Tarım ve Gıdada Marka İzmir' sloganıyla tarım kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıkladı. Programa AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kürsüye çıkarken zeybek görüntülerinin olduğu tanıtım videosunu izleyen Zeybekci, "Görüntülerdeki zeybek oynayan kişinin benim olduğumu düşünenler var. Benziyor muyum? İnşallah canlısını 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda oynayacağız. İzmir'in her ilçesinde oynayacağız" dedi.Zeybekci'nin proje başlıkları ve altındaki bilgileri şu şekilde:İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş."Ekonomimizde İzmir'de tarım olmazsa olmaz" diyen Zeybekci, "Tarımsal üretim ve çiftçilerimiz, üretici kardeşlerimiz olmazsa olmazımız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesini yeniden yapılandıracağız. 1 Nisan itibariyle altında daire başkanlıklarıyla gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili genel müdürlüğümüz olacak ve belediyede holding statüsünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş. adıyla bir şirket kuracağız. Bu şirket diğer şirketleri kurabilecek, ortaklık yapabilecek. İlçelerdeki kooperatiflerle tarımsal üretimlerde sizlerin yanında olacağız. Her alanda üreticiden tüketiciye kadar faaliyet gösteren bir şirket olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in tamamında bütün ilçelerimizdeki tarım, tarımsal üretim, hayvancılık, bitki, peyzaj başta olmak üzere üreticiden son tüketiciye kadar bir üst şirket kuracak. Bu şirket ekim aşamasından teslimine kadar tarımla uğraşan kardeşlerimize her türlü kolaylık sağlanacak" dedi."İzmir'in ürünleri 'Uluslararası Marka' olacak"Holding statüsünde hayata geçecek olan bu şirketin İzmir'in tüm tarımının birleştiği bir alan haline geleceğini ve İzmir'in ürünlerinin 'uluslararası bir marka' olacağını ifade eden Zeybekci, "Ana şirket gerekli gördüğü ürünlerde ayrı ayrı şirketler kurmanın yanında ortaklıklar da oluşturabilecek. Her tarım ürünü için özel marka çalışması yapılacak, İzmir'imizin doğal zenginliği olan bu ürünlerin her biri marka haline getirilecek. Bunun için özel marka çalışmaları gerçekleştirilecek" diye konuştu."Tarım ürünlerinde peşin ödeme yapılacak"Tarım ürünlerinde şirket ve belediyenin peşin ödemeye yapacağını ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti: "Her ilçemizde üretilen ürünlerin alımıyla ilgili peşin ödeme yapılacak ve ülkedeki tüm tüketim ağlarına dağıtım araçlarıyla, depolama sistemleriyle göndereceğiz. 3 ay yetmedi mi, 6 yetmedi mi, 8 ay, bu şirket yapacak ama benim üreticim parasını peşin alacak. Tüm mağazalar ve marketler ayrıca ihracat yaptığımız ülkeler 'İzmir'den alacağız' diyecek. Ürünleri aldığımız çiftçimize, tarımla uğraşan kardeşlerimize bunların ödemeleri anında ve peşin olarak yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçılık ve tüm yan kollarında üreticinin yanında yer alacak. Balık ürünleri özel paketleme yöntemleri ve kendi markalarıyla hayata geçecek. Balıkçı barınakları değil balıkçı limanlarında ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve sevkiyatı yapılacak.""Çiftçilerin ihtiyaçları karşılanacak"Çiftçilerin ihtiyacının bu şirketle yapılacağını söyleyen Zeybekci, tarımsal üretimdeki tüm üreticilerin başta gübre, makine, teçhizat olmak üzere ihtiyaçları ile ilgili şirket olarak oturup konuşacaklarını, gerekirse peşin alacaklarını belirtti. Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin üretici kardeşim 'ben bu kadar vadede öderdim' diyecek. Belediye toplu alımlarla avantaj sağlayacak. Bunlar tarımla uğraşan ve üretim yapan çiftçilerimize zorlanmayacağı vadelerle sunulacak.""İzmir, peyzaj ve süs bitkilerinde ihracat merkezi olacak"İzmir'in, peyzaj ve süs bitkilerinde dünyada bir numara olacağını dile getiren Zeybekci, "Çiğli havaalanımızın arkasını devasa serbest bölge haline getiriyoruz. Süs bitkileri o havaalanı üzerinden tüm dünyaya ulaştırılacak ve orayı serbest bölge yapacağız. Gerek peyzaj gerek süs bitkileri üretiminde İzmir, Hollanda'nın bir bölgesi var orayla rekabet edecek hale gelecek. Tarıma, üretimden son tüketiciye kadar her alanda destek verecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu üretimde üreticilerimizin yanında olacak" ifadelerine yer verdi.İzmirli üretici seracılıkta son teknolojiyi kullanacak"Seracılık sektörünün tam içinde olacağız" diyen Zeybekci, şöyle konuştu: "Sera inşa ederken maalesef ithal ediyoruz. Ege Bölgesi ama özellikle de İzmir seracılıkta bir merkez olacak. Seracılık teknolojilerinin tüm alanları İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin himayesinde üreticiyle buluşacak. Bu vadide yapılan yatırımlar yerli seracılık teknolojilerinin üretimi için proje bazlı yatırım sistemi kapsamında teşvik edilecek.""Sütçülükte merkez olacağız"İzmir'in olarak sütçülükte bir numara olduğunu, süt ve süt ürünlerinden yerel markaların oluşturulacağını vaat eden Zeybekci, "Burası sütçülükte de merkez olacak. Genel müdürlüğün her ilçemizde şubesi olacak. Gençlerimizin tarım üretiminde olmasını istiyoruz. Gençlerimize ve kadınlarımıza özel desteklerimiz olacak. Ürün temininde ayrıcalık yapılmayacak. Her ilçemizle birebir temasta bulunacağız. Biz gönüller yapmaya geldik, ayrımcılık yapmaya gelmedik. Asla verdiği sözü unutanlardan olmayacağız" diye konuştu."Geleneksel tarımı geleceğin tarımıyla buluşturacağız""Geleneksel tarımı geleceğin tarımıyla buluşturacağız" diyen Cumhur İttifakı adayı, "Tohumlarımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bunları geliştireceğiz ve çağın teknolojileri ile verimliliği en yüksek halde koruyacağız. Bir zamanlar Bergama pamuğu vardı. O çıktığı zaman dünyanın en ünlü çamaşır markaları buraya gelip sıraya girerlerdi. Yine onu bulup çıkaracağız. Ödemiş'in, Tire'nin inciri, Selçuk'un mandalinası var. Gümüldür'de dünyanın en güzel mandalinası yetişiyor. Alacağız onu dünyanın en güzel markası haline getirip en pahalı mandalinası olarak dünyaya satacağız" diye konuştu."Gastronomi, İzmir'den dünyaya açılacak"Dünyanın en zengin mutfağının Ege olduğunu belirten Zeybekci, "Konya'nın etli ekmeğine Erzurum cağ kebabına bir şey demiyorum ama bir yarış varsa bu yarışta birinci gelecek olan Ege'nin yemekleridir. İnsan her gün kebap yemez ama sofrada her gün bir Ege yemeği olur. İzmir'in gastronomisini bir dünya markası haline geleceğiz. Biz destekleyeceğiz. 'İzmir mutfağı' diye İstanbul, Ankara sonra İzmir göbeğinde, sonra dünyanın en önemli yerlerinde olacak. 'İzmir' yazacak ve içinde tüm ürünleriyle beraber yapacağız bunu" ifadelerine yer verdi."Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi İzmir'de kurulacak"Küçük Menderes Havzası'nın, Türkiye'de en yüksek teşvik tedbirleriyle desteklenen yatırımların yapılacağı Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi olacağını dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti: "Bizim amacımız balık dağıtmak değil size olta vermek. Kurduğumuz şirketimiz, yatırım yapan kardeşlerimize gerektiği hallerde kısa süreli yüzde 40 ortak olacak. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara tam destek vereceğiz. Soğuk hava deposu yapımında öncü biz olacağız. Çelik yapımından da en çok desteği veren biz olacağız. Gümrük vergileri sıfır olacak. Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi olacak."Gıda ve Tarım Teknolojileri VadisiYaş sebze-meyve, fidecilik, süs bitkileri ve daha birçok ürüne hem üretim hem de AR-GE merkezi olacak bir alanın özel hukuki bir statüyle bir vadi haline getirileceğini belirten Zeybekci, "Bununla ilgili gerek yatırımcıya gerek üreticiye cazip teşvik sistemleriyle destek olunacak. Tarım Bakanlığının sağladığı bütün destekler sunulacak. Vadi içerisindeki firmalara, tarımsal üretim konusunda, Tarım Bakanlığının sağladığı bütün destekler sunulacak. Ayrıca bu desteklerden en etkili şekilde faydalanmasını sağlamak için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Vadideki tüm yatırımlar en yüksek seviyedeki teşviklerden yararlandırılacak. Tarıma Dayalı Sanayi Tesislerine yapılacak yatırımlar kapsamında, belli kriterleri sağlamak şartıyla kısa süreli ortaklık kurulacak. Bu kapsamda; bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımlarına; hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara; su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara; hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara, tarıma dayalı sanayi tesisleri ile gerekli hallerde yüzde 40'a varan oranda süreli ortaklıklar kurulacak. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara; soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara, yukarıda sıralanan alanlarda kullanılmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlarla ortaklık kurulacak. Tarım teknolojileri konusunda yapılacak yatırımlara (100 milyon dolar üzeri) Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler sağlanacak. Vergisel destekler, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, istihdam destekleri, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği tarım teknolojileri konusunda teşvikler sağlanacak. Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri ile ilgili destekler, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği de sağlanacak" ifadelerine yer verdi."İzmir'in vakit kaybına tahammülü yok"Projelerini tanıttıktan sonra detaylı bir açıklama daha yapan Zeybekci şunları söyledi:"Hayatımız boyunca verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık. Bir İzmir sevdasıyla yola çıktık. Bugüne kadar kimsenin pek dikkate almadığı İzmir son 15-20 yılını bırak patinajı geriye kaydı. İzmir zaman, mevzi kaybetti. İzmir tarım gelirinde Türkiye'nin iki numarasıydı. 2000 yılında Ankara ile eşittik. Ekonomik büyüklük olarak teraziye konduğunda ikisi de 100'dü. Yıl 2018 ikinci olan İzmir üçüncü. Biz Ankara'nın yüzde 67'si kadarız. Önümüzdeki 5-6 sene içinde Kocaeli ve Bursa, Antalya tarafından geçilecek bir şehir. İzmir'in vakit kaybına tahammülü yok. Hedefimde kimse yok. Önceki belediye başkanlarından yaptıkları için Allah razı olsun. Yapamadıklarının hesabını ben sormayacağım. Değil mi ki benim milletim, halkım İzmirlim seçti, başımla beraber! Onun iradesine 'vay sen nasıl böyle seçersin diyebilir miyim?' Hesabını soracak olan sizsiniz. Ben sadece bir resim çekiyorum. Bu resim İzmir'e yakışmıyor. Doğuştan dünyanın en güzel şehri. Türkiye'nin ticaret merkezi. İhracatta 6-7'nci sıralardayız. Genç işsizlikte yüzde 26 buçuk oran var. Her 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'de işsizlik yüzde 11, İzmir'de yüzde 14 Neden? Aşı, işi, yatırım alanlarını büyütemedik. Antalya'ya turistten para geldi, bize gelmedi. İzmir'in yetişen beyinleri İzmir'in dışına gidiyor. Sebep? İçinde kurt, dert yok. İzmir'in toplamdaki 5 yıldızlı otel, yatak sayısı Antalya'nın 22'de 1'i! Antalya İzmir'in yarı nüfusu! İzmir'de 2 bin 600 civarında taksi var. Antalya'da 6 bin civarında taksi var. Aşı, işi, mutluluğu büyütmek bu. Elimizin altında dünyanın en verimli toprakları var. Biz bunu dünyanın en güzel projeleriyle değerlendireceğiz. Ürünlerimiz 3-5 paraya gitmeyecek. Buna müsaade etmeyeceğiz.""Allah aşkınıza oyunuzu kimseye vermeyin. Kendinize, ilçenize, çocuklarınızın geleceğine verin""Buraya gelip oyunuzu şuraya verin demek sizin aklınıza bir saygısızlıktır" diyen Zeybekci, "Allah hepimize bir muhakeme yeteneği verdi mi? Verdi. Tarafsız olabilirsiniz ama bilin ki sizi bu noktaya getirenler var. Kanaat önderleri tarafsız olmak için seçilmediniz. Neyin tarafı, memleketinizin, halkın, sektörünüzün kendinizin tarafısınız. Allah aşkına oyunuzu kimseye vermeyin. Kendinize, ilçenize, çocuklarınızın geleceğine verin. Bir şehir düşünün dünyanın en güzel kenti. Türkiye'de ilçelerde bile kalmadı, çöplerini dağlara, taşlara atıyor. İzmir böyle anılmak gibi bir saygısızlığı hak etmiyor. Arıtmadan suyunu denize, tarlalara veriyor. 21'inci yüzyılda böyle bir şey kalmadı. Bunların hepsi çözülecek. 1 Nisan'dan sonra 3 ayda 6 ayda yapılacaklar var. Bu şehirde bir tek çukur kalmayacak. Köylerine kadar düzelteceğiz. Kasım'da çukur kalmamış olacak. 31 Aralık 2019'dan sonra bu şehre gelindiğinde acaba yanlış bir yere mi geldim dedirteceğiz. İnsanları şaşırtacağız! Dere kenarında yaşayıp da susuzluk çekenler gibi bu muhteşem topraklarda yokluk çekilmesine asla razı değiliz" dedi."Rabbime şükürler olsun"Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise, "Dört mevsim her türlü ürünün yetiştirdiği bereketli topraklar üzerinde yaşamayı nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. Torbalı Ovası, her mevsim değişik ürünlerin hasadına sahne olmakta. Yüzlerce ailemiz geçimini topraktan sağlamakta. İzmir ve İstanbul gibi metropollerin sebze ihtiyacının önemli bölümü bu topraklardan sağlanıyor. Başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz festivaller zinciri ile ilçemizin ürünlerini tanıtıyoruz. Torbalı'nın tarımsal zenginliklerini Türkiye'ye tanıtıyoruz. Bir taraftan da çevremizin derdine düştük" diye konuştu. - İZMİR