Zeybekci'ye Sahada Gösterilen İlgi Sandığa Yansırsa Bu İş Bitti"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül , önümüzdeki yerel seçimleri ve partinin İzmir'de izleyecekleri yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin sahada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Zeybekci'ye gösterilen ilgi sandığa yansırsa bu iş bitti" derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu için ise "Kocaoğlu'nun kendisini yakmasına gerek yok, zaten yeterince İzmir'i yaktı. Bir de kendini yakmasın" dedi.Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığı için görevinden istifa eden başkanların yerine yapılacak atamaların önümüzdeki hafta belirleneceğini ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, belediye başkan adaylarının ise Aralık sonuna kadar belirleneceğini tahmin ettiğini söyledi. Şengül, "Başkan adayları belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Anketler, kamuoyu yoklamaları devam ediyor, öz geçmişleri araştırılıyor. Adaylarımız büyük oranda netleşti. En iyi adayı belirlemeye çalışıyoruz. Zannediyorum ki adaylarımız ay sonuna kadar belirlenecektir. 8 ilçe başkanı için bu temayüller yapıldı, ön plana çıkan arkadaşlarımız belirlendi. İkişer üçer arkadaşı genel merkeze çağırıp aralarında birilerini belirleyip atamalarını yapacağız. Bu da önümüzdeki haftaya kadar netlik kazanır" dedi."İzmir'i yaktı bir de kendini yakmasın"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun " Türkiye için, İzmir için yak kendini derlerse de kendimi yakarım" sözlerine değinen Şengül, "Kocaoğlu'nun kendisini yakmasına gerek yok, zaten yeterince İzmir'i yaktı. Bir de kendine yakmasın. Kocaoğlu, İzmir'e 15 yıl iyi kötü hizmet etti. Artık çok diretmenin hala nefsinin, egosunun peşinde koşmasının gereği yok, kendi kabuğuna çekilip bıraksın. Kocaoğlu'nun bu kente artık bir şey verecek durumda olduğunu inanmıyorum. Her insanın doğal bir kapasitesi, en verimli oldukları dönemleri, biyolojik olarak yaşlanıp dinlenmesi gereken çağları var" diye konuştu."Diğer partilerin ittifakı bizim için önemli değil"İzmir'de İYİ Parti ve CHP işbirliği konusunu da yorumlayan Şengül, "Diğer partilerin ittifak görüşmeleri bizim için çok da önemli değil. Biz kendi çekim alanımıza bakıyor. Kendi stratejimizi belirliyoruz. Büyükşehir belediye başkanı adayımızı belirledik, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüp brifingler veriyoruz. Kapmayanın alt yapısını belirliyoruz" şeklinde konuştu."Zeybekci'ye gösterilen ilgi sandığa yansırsa bu iş bitti"AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin vatandaşlardan ve esnaftan yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Şengül, şunları söyledi:"Sayın Zeybekci sahaya indi. Zeybekci'ye gösterilen ilgi sandığa yansırsa bu iş bitti. Esnaftan, vatandaştan yoğun bir ilgi görüyor. İzmir'de CHP'li belediyelere karşı vatandaşların büyük bir yorgunluğu ve bıkkınlık var. Bu durum, CHP'li seçmenlerde de geçerli. Kentin sorunlarının çözülmediğini, gün geçtikçe sürekli ağlayan sürekli şikayet eden bir belediye başkanı beceriksizliğinden CHP'liler, sürekli Eskişehir ve diğer belediyeleri örnek veriyor fakat İzmir'de belediye hep ağlıyor. Yapamadığı hizmetleri, 'hükümet bize destek vermiyor' diye ağlıyorlar. Artık İzmir'in ağlamakla kaybedecek zamanı yok. Bu sorunların bir an önce gerçekten çözülmesi gerekiyor. Artık halk gördüğüne inanıyor, eski keskin ideolojik hatlar, ön yargılar yok. AK Parti'si de MHP 'si de CHP'lisi de Türkiye'nin partisi. Biz umutluyuz. Yerel seçimler, adaylar hazırladıkları projeler önemli eskisi gibi değil. Artık 'kimi koyarsam koyayım kazanır' düşüncesi geride kaldı. Vatandaş, adaya ve projelerine bakıyor. İnceleyen, irdeleyen seçmen oranı büyük bir artış gösteriyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde de insanlar adaylarını bekliyor. Ciddi bir kesim kararını vermemiş durumda. Adaylar sahaya çıkınca her şey netlik kazanacak." - İZMİR