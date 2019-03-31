Kaynak: AA

Millet İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, oyunu kullandı.Karalar, oy kullanacağı İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi'ne eşi Nuray, oğlu mert, kızı Özge Kamer Karalar Pekuz ve Serdar Pekuz ile geldi.Karalar, oy kullanmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatandaşlara esenlikler diledi.İyi bir hafta sonu olmasını istediğini ifade eden Karalar, şunları söyledi:"Demokratik, olaysız, saygılı bir seçim olsun. En azından bugün ona uyalım hepimiz. Biz zaten baştan beri özgür iradenin tecelli etmesi noktasında her türlü özveride bulunduk. Bugün artık herkes oy kullanacak. Kararını verdi herkes. Bu karara da herkesin saygı duyması gerekiyor. Benim heyecanım çok olmaz. Pek heyecanlı bir adam değilim. Sonucu belli bir seçim çünkü. Malumun ilanı olacak akşam."Karalar, daha sonra 1074 numaralı sandık salonuna geçerek oyunu kullandı. Karalar, oy kullanma işlemi sırasında vatandaşlarla sohbet etti.