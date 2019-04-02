Zeydan Karalar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Zeydan Karalar oldu. CHP adayı Zeydan Karalar, Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adana büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Zeydan Karalar ile ilgili seçim sonuçları ve Adana büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Zeydan Karalar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adana büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adana aday yarışı ve Adana seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adana Seçim Bilgileri

Adana büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adana büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adana büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeydan Karalar, Adana yarışında % 53,63 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Zeydan Karalar toplamda 655.810 adet oy sayısına ulaştı.

Zeydan Karalar Kimdir?

Zeydan Karalar 1 Ocak 1958 yılında Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okuyan Karalar, 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Karalar, 1980 yılında Çukurova Universitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu. 1979-1985 yılları arasında Çukobirlik'te iplik işletme şefi olarak çalışan Karalar, 1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı. 2005 yılında kendi şirketini kuran Karalar, 7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğına atandı. Seyhan Belediye Başkanlığını yürüten Karalar, evli ve üç çocuk babasıdır. Karalar, Arapça ve Almanca bilmektedir.

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