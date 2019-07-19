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Zeygem'den ücretsiz tercih danışmanlığı

Zeytinburnu Gençlik Merkezi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan üniversite adaylarına her yıl olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı veriyor.

19.07.2019 09:43 Zeygem

Üniversite adayları için heyecanlı ve de kritik süreç başlıyor. Adaylar eğitim alacakları üniversiteler için 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında kararlarını verecekler. Tercih telaşına düşen üniversite adaylarını yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, "Geleceğin için Doğru Tercih" sloganıyla bu heyecanlı süreçte öğrencilere kılavuz oluyor. 23 Temmuz Salı - 29 Temmuz Pazar tarihlerinde, her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında üniversite adaylarını Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ağırlayacak olan Zeytinburnu Belediyesi, yeni nesil tercih robotu sayesinde üniversite adaylarına zorlu karar sürecinde destek vererek, öğrencilere en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı olacak.

ZAHMETSİZ, STRESSİZ VE DE EN DOĞRU TERCİH

Gerçeğe en yakın sonucu veren tercih robotu sayesinde adaylar için üniversite seçimini meşakkatli bir halden çıkarıp pratik ve doğru hale getiren Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda öğrencilerin kısa sürede stressiz ve rahat bir tercih yapmalarına da katkı sağlıyor. YKS tercihlerinin sona ereceği 29 Temmuz Pazar gününe kadar adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek olan uzman hocalar, üniversite adaylarını doğru bir tercih için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bekliyor.

Kaynak: Bültenler
Zeytinburnu, Güncel

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