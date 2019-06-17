17.06.2019 10:44
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'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve 'Zeyna' isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve 'Zeyna' isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Gedelova ve Kozluca mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı aramada, 4 adet poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
Narkotik, Zeyna, 3. Sayfa

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