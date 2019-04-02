Zeynel Abidin Beyazgül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Şanlıurfa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilgili seçim sonuçları ve Şanlıurfa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Şanlıurfa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Şanlıurfa aday yarışı ve Şanlıurfa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Şanlıurfa Seçim Bilgileri

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.978 olduğu belirlendi.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.978 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Şanlıurfa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.095.282 olduğu belirlendi.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 893.909 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa yarışında % 60,76 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül toplamda 515.744 adet oy sayısına ulaştı.

Zeynel Abidin Beyazgül Kimdir?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından 1983 yılında İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığını yaptı. Şanlıurfa 5"inci Noterliği görevini sürdüren Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Beyazgül, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Şanlıurfa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.