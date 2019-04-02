Zeynel Abidin Fidaner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR TORBALI belediye başkan adayı olan Zeynel Abidin Fidaner isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR TORBALI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Zeynel Abidin Fidaner isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR TORBALI adayı Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Bağımsız İZMİR TORBALI adayı Zeynel Abidin Fidaner yüzde kaç oy aldı?

Zeynel Abidin Fidaner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR TORBALI belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeynel Abidin Fidaner TORBALI ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. TORBALI ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Zeynel Abidin Fidaner adlı Bağımsız adayı toplamda 336 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR TORBALI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.