Haberler » Güncel » Zeynel Akdoğan CHP Kahta İlçe Başkanı Oldu - Haber

Zeynel Akdoğan CHP Kahta İlçe Başkanı Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Kahta ilçe başkanlık kongresi yapıldı.

22.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:10 Zeynel Akdoğan CHP Kahta İlçe Başkanı Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe başkanlık kongresi yapıldı.

Kahta Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ve 4 adayın yarıştığı kongrede Zeynel Akdoğan başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, daha sonra divan kurulu oluşturuldu.

Faaliyet raporunun okunması ve konuşmaların ardından seçime geçildi.

Mevcut Başkan Mehmet Şah Çoban ile Mustafa Özer, Üzeyir Yıldırım ve Zeynel Akdoğan ilçe başkanlığı için yarıştı.

58 delegeden 53 delegenin oy kullandığı seçimde, Eski Başkan Mehmet Şah Çoban 18 oy, Üzeyir Yıldırım 8 oy, Mustafa Özer 7 oy alırken, Zeynel Akdoğan ise 20 oy alarak ilçe başkanı oldu.

Yapılan oy sayımının ardından CHP Kahta İlçe Başkanı seçilen Zeynel Akdoğan, seçimde kazananın olmadığını partinin kazandığını belirterek, bundan sonraki süreçte daha fazla birlik olmaya, beraber olmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kongreye Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, ilçe Başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08   Spor antalya'da deve güreşi şenliği - Haber
12:08   Kocasinan'da 56 konutun kura çekimi yapıldı - Haber
12:06   Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:05   Osmanlı mirası Kurtkulağı Kervansarayı turizme kazandırılıyor - Haber
12:05   Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
22.12.2019 12:09:56