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Zeynep Alkan, çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi: Olay farklı yerlere geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, bir dönem çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi. Söz konusu videoyu insanları güldürmek amacıyla çektiğini belirten Alkan, "Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti" dedi.

21.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:23

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, bir dönem çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi. Söz konusu videoyu insanları güldürmek amacıyla çektiğini belirten Alkan, "Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti" dedi.

"GÜZEL ENERJİ VERMEK İSTEDİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına canlı yayın bağlantısıyla katılan Zeynep Alkan, bir dönem gündemine bomba gibi düşen dans videosu ile ilgili, "Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, 'içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim' dedim." dedi.

"VİDEOYU İNSANLARI GÜLDÜRMEK İÇİN ÇEKTİM"

Hayattaki en sevdiği şeyin insanları güldürmek olduğunu, çocukluktan beri insanları güldürdüğünü belirten Alkan, "Bu videoyu çekme amacım da buydu. Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. 'Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim' dedi." diye konuştu.

Zeynep Alkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ESTETİK YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun.

Yüzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da… Eğer yüzünü değiştirirsen herkes gibi olamaya başlıyorsun bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum.

Zeynep Alkan, çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi: Olay farklı yerlere geldi

Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, Magazin


HABER YORUMLARI (21)
YORUM:Genç !!! :)
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ADINIZI YAZIN:Babasi gibi sevimsiz sakalar yapmis babasida zamaninda güldürme pogramlari yapardi komediyle alakasi yoktu bizim cocuklugumuzda fazla kanalda yoktu bakmaya mecbur kalirdik gulmeye denerdi bir turlu gulemezdim okadarki soguk sakalar
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VATANDAŞ:Toplumun ahlakını bozuyor bu tipler. Hiç utanma diye bir şey kalmamış yazıklar olsun. Popüler kültürün kölesi olmuş yaşama gayesi olmayan nefsinin isteklerine boyun eğmiş boşbeleş bir nesil geliyor. .
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3 0
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HATİCE:İĞRENÇSİN TEK KELİME İLE. .
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BİRİ:bir babaya bu dans normal gelirse, babanın normal olmadığını düşünebilir snz . . .
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AYCAN:pörttlek gözlü kendini bi şey zannediyor bu kızda
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16 11
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SİBOŞŞ:Karı milleti işte, kesin çirkinsin ondan bu hasetlik, ben güzel bir kadınım ama kıskanmıyorum güzel kadın helal olsun ama senin gibi çomar kezbanlar böyle yorum yaparak kendinizi küçük düşürüyorsunuz.
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6 3
RETE:AYNAYA BAKTIN MI HİÇ
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3 3
HADİ ORDAN:çok çirkin ya bi de güzel oldugunu sanması :D
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13 7
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NECİP:Bunun istediği şey belli. .
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12 5
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