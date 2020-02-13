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Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, derin dekolteli pozu Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinin adeta yorum yağmuruna tuttuğu söz konusu paylaşım binlerce beğeni aldı.

13.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:02

'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplayıp gündem olan yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Instagram hesabında 537 bin takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzel oyuncu, siyah ceketiyle verdiği derin dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın paylaşımı 27 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

"DOĞRULUK MU CESARET Mİ" PROGRAMINDA İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERMİŞTİ

dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplamıştı. "Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Zeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdiZeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdi

Zeynep Alkan NazZeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu

Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı

Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, Instagram, Youtube, Magazin


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