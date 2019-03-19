19 Mart 2019, 17:45
»»

Zeynep Alkan, Model Pozuyla Adından Söz Ettirdi!

Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı model pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın yurt dışında eğitim gören kızı Zeynep Alkan, paylaştığı videolar ile model pozu verme çabalarına takipçilerini ortak etti.

TAKİPÇİLERİNE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Eğitimini yurt dışında sürdüren ve buradan paylaştığı esprili videolarla dikkat çeken Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımda modelleri hedef aldı. Ayna karşısında videolar çeken ve bu paylaşımında güzel bir poz verebilmek adına gösterdiği emeği gözler önüne seren Alkan'ın neşeli halleri videoyu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Magazin



YORUMLAR (18)
DÜRBÜNLÜ: biliyorsunuz ben artistleri hiç sevmiyen biriyim..artık banada hak vermeniz lazım kardeşim.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BABA VANGA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Naz''arbayev görevinden istifa etmiş Ne gereği var cöreklen devletin başın sülük gibi em sat sav bitir delimidir nedir.
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
SELDA: Açıldıkça çirkinleşiyor.
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
BEKA DEĞİL ZEKA MESELESİ: Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Naz'arbayev görevinden istifa etmiş . Darısı Türkiye ye . Allahtan umut kesilmez . İnşaallah ...
Yayından Kaldır
11 7
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın