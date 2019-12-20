Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu

Yönetmen Hamdi Alkan'ın yeni filmi Kırk Yalan'ın geçtiğimiz akşam galası gerçekleştirildi. Galaya Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Naz'ın elbisesi damga vurdu.

ÜTÜSÜZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Boydan yeşil saten elbise giyen Naz'ın ilerleyen saatlerde objektiflere verdiği poz, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Ütüsüz olduğu dikkat çekilen elbiseyi sosyal medya kullanıcıları Naz'a yakıştırmadı.

PHOTOSHOP YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kendi sayfasından da gala kıyafetiyle verdiği pozu paylaşan Zeynep Alkan Naz'ın Photoshop yaptığı da iddia edildi.

KIRK YALAN FİLMİNİN KONUSU

Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan'ın rol aldığı "Kırk Yalan", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hamdi Alkan'ın yönettiği film, Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil'i, asosyal kitap kurdu Koray'ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.