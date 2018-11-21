Zeynep Atakan, Yapımcı Olmak İsteyen Gençlerle Buluştu

20 Kasım Salı günü Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Frig Salonu'nda gerçekleşen dersin konuğu1999'da Kutluğ Ataman'ın filmi Lola+Bilidikid'in yapımcısı olarak film endüstrisine geçiş yapan ve daha sonra, Tayfun Pirselimoğlu ve Nuri Bilge Ceylan gibi önemli yönetmenlerle çalışanödüllü yapımcı Zeynep Atakan'dı. Atakan, yapımcılık üzerine deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Üç aşamada yapımcılık serüvenini anlatan Atakan, "Yapımcılık nedir?"i kendisinin çok geç öğrenerek tecrübe ettiğini söyledi. Atakan sözlerine şöyle devam etti: "Yapımcının bir filmin çekirdeğinden fikir aşamasına ve fikir aşamasından başlayıp satış ve pazarlamasına kadar bütün sürecini planlayan programlayan insandır."

"Endüstrinin doğru ilerleyebilmesi için bu kavramların da doğru bilinmesi gerekiyor."diyen usta yapımcı sözlerine şöyle devam etti: "Bir film önünüze geldiğinde "a"sından, "b"sinden, "c"sine çok iyi planlamanız gerekiyor. Bir filmin yapılması masraflı ve süreç yönetimiyle ilgili birşey. Süreci doğru yönetirseniz sonuçta zaten kendisini film de gösterir. Biz genellikle Türkiye'de sonuca odaklı gidiyoruz. "Bir festivale yetiştirelim." telaşı oluyor." dedi.

"Son yıllarda yapımcı denilince her işi çözer, gibi bir algı oluştu. Benim içinse yapımcı; bir orkestra şefi gibidir. Bir besteci var onun bestesini en iyi şekilde icra etmesini sağlamanız gerekiyor. Onun için de hangi seslerin nereye tınlayacağını burada koro mu girecek, burada solist mi girecek bunu görebiliyor olmanız gerekiyor." diyen Atakan, öğrencilere sevdikleri alanı iyi tanımaları gerektiğinin altını çizdi.