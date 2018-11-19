Zeynep Aydın Dünya Şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcusu Zeynep Çelik Aydın, Tokyo 2020'ye bir adım uzakta. Katıldığı birçok turnuvadan başarı ile dönen görme engelli milli judocu son olarak Portekiz'in Odivelas kentinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda (IBSA) şampiyon olarak büyük başarıya imza attı.

TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in Odivelas kentinde başlayan Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda (IBSA) ilk gün tatamiye çıkan Zeynep Çelik Aydın final müsabakasında Japon J. Hirose'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarı ile Dünya sıralamasında zirvede yerini koruyan Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu, IBSA Dünya Judo Şampiyonası'nda ilk kez Dünya Şampiyonluğu gururunu bizlere yaşatan sporcu olarak tarihe geçti.

TOKYO 2020'Yİ GARANTİLEDİ

Görme engelli judocu Zeynep, IBSA büyükler dünya sıralamasında 57 kiloda 880 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Japon sporcu Junko Hirose'nin ise 560 puanı bulunuyor. Dünya Judo Şampiyonası'nda elde etmiş olduğu başarılı sonuç ile zirvedeki yerini koruyan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu, bu sonuçlar ile Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarına katılmayı garantilemiş oldu.