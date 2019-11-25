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Zeynep Bastık Akasya FAZ.1'de sevenleriyle buluştu

Canlı performanslar, konserler, söyleşi, sergi ve atölyeler aracılığıyla benzersiz bir festival deneyimi olan FAZ.1, Zuhal Müzik ve FAZ Creative iş ortaklığı ile Akasya AVM'de gerçekleşti.

25.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:46Zeynep Bastık Akasya FAZ.1'de sevenleriyle buluştu
Canlı performanslar, konserler, söyleşi, sergi ve atölyeler aracılığıyla benzersiz bir festival deneyimi olan FAZ.1, Zuhal Müzik ve FAZ Creative iş ortaklığı ile Akasya AVM'de gerçekleşti.
Akasya'dan yapılan açıklamaya göre, iki gün boyunca hem bağımsız müzik sahnesi ve hem de ana akım içinde kendine yer edinmiş isimler Akasya misafirlerinin unutulmaz bir hafta sonu geçirmesini sağladı.
FAZ.1 söyleşi ve atölyelerde müzik, tasarım, sinema, dijital yayıncılık ve edebiyat dünyasından birbirinden özel isimleri ağırladı. Etkinlik kapsamında sevilen sanatçılar Manga ve Nova Norda da söyleşiler aracılığıyla Akasya misafirleri ile buluştu.
Büyük bir kitle tarafından son dönemde sevilerek takip edilen Zeynep Bastık da söyleşiler aracılığıyla takipçileriyle buluşan isimler arasındaydı. Genç müzisyen, kendisi gibi müzik dünyasında yer bulmak isteyen gençlere "Kendisine güvenen herkese tavsiyem cesur olmaları. YouTube gibi tüm dünyaya erişebileceğiniz bir mecra varken bir şeyler çalmak ve cesur olmak yeterli." sözleriyle seslendi.

Zeynep Bastık, Edebiyat, Ekonomi

Kaynak: AA

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