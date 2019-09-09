Zeynep Bastık hayranları 13 Eylül'de Zorlu Center'da

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği müzisyen, kendi şarkılarını ve akustik coverları Zorlu Center misafirleri için seslendirecek. Zeynep Bastık hayranları, 13 Eylül akşamı ünlü sanatçının şarkıları ile coşacak.

Zorlu Center'ın açık havaya özel hazırladığı program Eylül sonuna kadar devam edecek. Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde; konserlerden, komedi performanslarına, açık hava gösterilerinden, dans gösterilerine kadar birçok renkli etkinlik ile bu yaz da açık havanın keyfi Zorlu'da yaşanıyor.