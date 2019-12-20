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Zeynep Bastık ile Bir Sırp Filmi | Can Evrenol

Yönetmen Can Evrenol moderatörlüğünde çekilen Geniş Açı isimli sinema programında her hafta birbirinden başarılı isimlerle sinemaya dair başlıklar "geniş bir açıyla" ele alınacak.

20.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:46
Can Evrenol moderatörlüğünde çekilen Geniş Açı isimli sinema programında her hafta birbirinden başarılı isimlerle sinemaya dair başlıklar "geniş bir açıyla" ele alınacak.
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Zeynep Bastık ile Bir Sırp Filmi | Can Evrenol

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Kaynak: DailyMotion.com


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