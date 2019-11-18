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Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor

Son olarak Mustafa Sandal ile yaptığı düet ile adından söz ettiren Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile nikah masasına oturacak. Bastık, "Bir terslik olmazsa 7 Haziran'da evleniyoruz" dedi.

18.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:43

Son zamanların en iyi çıkışlarından birini yakalayan Zeynep Bastık, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Sesiyle herkesi büyüleyen Bastık, Mustafa Sandal ile yaptığı düet ile adından söz ettirirken sevgilisi Tolga Akış ile evleneceği haberini duyurdu.

Sevgilisi Tolga Akış ile bir süredir beraber olan Zeynep Bastık, nikah tarihini açıkladı. Vize işlemleri için bu sabah İngiliz konsolosluğuna gelen Bastık, yoğun bir konser turuna çıkacağının bilgisini verirken evlilik müjdesini de verdi.

Sevgilisi Tolga Akış ile nikah tarihi aldıklarını açıklayan Bastık, "Bir terslik olmazsa 7 Haziran'da evleniyoruz" dedi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti. İlköğretim ve liseyi İzmir'de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında "Anadolu Ateşi" ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV'de de ilk olarak Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanındı. Dalkılıç'ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single'ı olan "Fırça"yı müzikseverlere sundu.

Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı.

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı.

Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.

Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor

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HABER YORUMLARI (3)
BİLİRKİŞİ:Zeynep bastık ile düet yaparak Mustafa sandal adından söz ettirdi bence
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VATANDAS:olay olay olay
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FLAS FLAS FLAS:Yürü lan armut kafa.
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