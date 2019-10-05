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Zeynep Bastık'tan İzmir'de 50 kişilik çocuk korosuyla Coşku dolu anlar!

Başarılı grafiğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Zeynep Bastık, organizasyonu Gergedan Yapım ve Hypres işbirliğiyle yapılacak olan Türkiye ve Avrupa turnesine 25 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava'da start verdi.

05.10.2019 11:18Zeynep Bastık'tan İzmir'de 50 kişilik çocuk korosuyla Coşku dolu anlar!

7'den 70'e birçok hayranı bulunan Bastık, Ekim, Kasım ve Aralık ayı boyunca hız kesmeden müzikseverlerle buluşacak. İzmir ve Ankara'da hıncahınç dolu konserler veren Bastık'ın performansları hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor.

İki konserini de kapalı gişe gerçekleştiren sanatçının İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki sahnesi renkli görüntülere neden oldu. Konsere gelen tüm çocukları sahneye davet eden Zeynep Bastık, yaklaşık 50 minik hayranıyla beraber 'Felaket' şarkısını söyledi. Bu keyifli dakikalar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bastık, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda da 25-26 Ekim tarihlerinde 2 gün üst üste konser verecek. 25 Ekim konserinin biletleri tamamen 'sold out' olan Bastık'ın, ikinci günü içinse sınırlı sayıda yer kaldığı öğrenildi.

5 ÜLKE, 22 ŞEHİRDE ZEYNEP BASTIK SESLERİ!

Zeynep Bastık, Türkiye Turnesi'nin hemen ardından İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Almanya'da muhteşem konserlere imza atacak. Hem cover hem de yeni şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ve eğlenceli sahnesiyle milyonların sevgilisi olan Zeynep Bastık'ın Avrupa turnesi 28 Aralık'ta Stuttgart'ta son bulacak.


Kültürpark, Türkiye, Avrupa, İzmir, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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