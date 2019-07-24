Zeynep Bastık, Türkiye'yi geziyor!

Gergeden Yapım ev sahipliğinde İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi başta olmak üzere farklı şehirde müzikseverlerle buluşacak olan Zeynep Bastık, konserlerinde bir çok sürprize de imza atacak.

SÜRPRİZ İSİMLER

Fikri Karayel ve Anıl Piyancı başta olmak üzere sürpriz isimlerle aynı sahneyi paylaşacak olan Zeynep Bastık'ın ilk durağı ise 1 Ağustos'ta Altınoluk Amfi Tiyatro olacak. Bastık'ın sonraki durakları ise, 4 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro, 5 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro, 8 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro, 28 Ağustos Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 25 Eylül Bursa Kültür Park, 28 Eylül Kocaeli Emek Otel, 2 Ekim ODTÜ Vişnelik Çim Amfi Tiyatro, 3 Ekim İzmir Kültür Park, 9 Ekim Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu, 10 Ekim Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ekim Adana Çukurova Üniv. Açıkhava Tiyatrosu, 12 Ekim Gaziantep GAÜN Mâvera KSM Açıkhava Sahnesi, 25-26 Ekim Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi olacak.