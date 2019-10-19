Haberler » Güncel » Zeynep Çamcı 'Feride' ile geliyor

Zeynep Çamcı "Feride" ile geliyor

İçinde bulunduğu başarılı projelerde adından sıkça söz ettiren Zeynep Çamcı, yeni karakteri "Feride"nin senaryosunu da kaleme aldı.

19.10.2019 10:52Zeynep Çamcı

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

Gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini anlatan "Feride" yılın en komik ve en duygusal filmi olmaya şimdiden aday.


zeynep çamcı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:36 DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:35 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı
12:30 Mersin'de FRC Liseler Arası Robotik Turnuvası heyecanı başladı
12:35 Akkuyu NGS'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı
12:34 Öğrencilerden okul ve pansiyon bahçesinde meyve sebze üretimi
12:34 İlk hasat zeytinyağı 13 bin 500 TL'ye satıldı, geliri Mehmetçiğe bağışlandı
12:29 Eskişehir'de sis etkili oldu
19.10.2019 12:37:09