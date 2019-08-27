Zeynep Casalini Kumyakalı kadınlarla mutfakta

Casalini, sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaşırken, birlikte yapılan sağlıklı yemekler, birlikte yenildi.

Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP işbirliğiyle 65 yayınevi ve yazarı okurlarıyla buluşturan 1.Mudanya Kitap Fuarı kapsamında köylerde sürdürülen eğitici ve bilgilendirici atölye çalışmalarının yeni durağı Kumyaka oldu. Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği'nde kadınlarla buluşan Şarkıcı Zeynep Casalini, sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaştı. Baklagiller ve yeşilliklerden oluşan İran yemeği ve zerdeçallı pilav yapan Casalini'ye, Kumyakalı kadınlar da eşlik etti. Casalini, sebzelerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirtirken, un ve şekerden uzak durulmasının insan sağlığı açısından önemine değindi. Hayvansal gıda kullanılmayan Vegan tarzı beslenme için önerilerde de bulunan Casalini, "Ayrıca zeytinyağını yemeğe mutlaka piştikten sonra ekliyorum. Zeytinyağının çiğ olması besin değerinin düşmemesi açısından çok önemlidir. Ne kadar iyi şeylerle beslenirsek, o kadar iyi yaşarız" ifadelerini kullandı. Mutfağını Ünlü Şarkıcı Casalini'ye açan Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Arife Korkmaz ise Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a teşekkür etti.

MUDANYA'DA ŞİİR VE MÜZİK AKŞAMI

Fuarın dördüncü günü etkinlikleri kapsamında sahne alan Şair, Yazar ve Edebiyatçı Ataol Behramoğlu ile müzisyen Haluk Çetin ise katılımcılara şiir ve şarkılarla dolu keyifli bir akşam yaşattı. Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda yazarlarla Bursalı okurları buluşturan 1. Mudanya Kitap Fuarı'nın ana etkinliği olan söyleşiler de yüzlerce Bursalıyı bir araya getirdi.

"Türkiye Panoraması: Ekonomik Kriz, Siyaset ve Adalet" oturumunda, Yazarlar Mustafa Sönmez ve Aslı Aydın ile CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, Gazeteci- Yazar Mehmet Ali Güller, Yazarlar Özlem Özdemir ve Barış Doster "97. Yılında Zafer Bayramı: Milli Mücadelenin Karakteri" söyleşisi ve imza gününde okurlarıyla buluştu.