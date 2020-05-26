Zeynep cinayetinde yeni gelişme ortaya çıktı

Zeynep cinayetinde yeni gelişme ortaya çıktıMUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

26.05.2020 03:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 03:39
Zeynep cinayetinde yeni gelişme ortaya çıktı
MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın öldürülmeden 2 hafta önce polis merkezine giderek sevgilisi Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.
Olay, geçen Pazar günü sabah 05.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI
Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.
CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ
Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
'ŞİKAYETÇİ OLDUKTAN BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ'
Bu arada cinayetle ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.
BUGÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR DİYE UYARMIŞTIK
Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orda yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldıkö mesajı attığı ortaya çıktı. Zeynep cinayetinde yeni gelişme ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Selim, Güncel, Haber

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