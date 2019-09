Zeynep, güreşte dünya şampiyonu

ANTALYA'da kanser hastası annesinin vefatının ardından köyde babası, babaannesi ve halasıyla büyüyen Zeynep Yıldırım (18), koyun otlatıp, bahçe işlerinde çalışırken hayalini kurduğu başarıya, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ulaştı.Korkuteli'nin Yeşiloba Mahallesi'nde dünyaya gelen Zeynep Yıldırım, 3 yaşındayken kanser hastası annesini kaybetti. Köyde babası, babaannesi ve halasıyla büyüyen Zeynep, yaşıtları gibi okula gidip, dersinden kalan zamanlarda da tarla ve bahçe işlerinde ailesine yardım etti. Ailesinin koyunlarını otlatan, ev işlerinde babaannesine destek olan Zeynep, babası Hamdi Yıldırım'ın merakı nedeniyle sık sık yağlı güreş müsabakası izlemeye gitti. Güreşçi olma hevesiyle 3 yıl önce Antalya 'da spor lisesine kaydını yaptıran Zeynep, köyünden 90 kilometre uzakta ailesinden ayrı yaşamaya başladı.TRAKTÖR TEKERİ VE PLASTİK ŞİŞEYE DOLDURDUĞU KUMLA ÇALIŞTIAntrenörünün yönlendirmesiyle güreşte ulusal müsabakalarda dereceler elde eden Zeynep, okulunun köyüne uzaklığından dolayı ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Spor lisesinden Korkuteli'ne naklini yaptırarak hemşire yardımcılığı bölümünde eğitimine devam eden Zeynep, tutkuyla bağlı olduğu güreşe ara vermedi. Köyünde koyun otlatıp, bahçe işlerinde çalışan, okulundan kalan zamanlarda da bireysel olarak antrenman yapan Zeynep, hafta sonları teknik çalışma için Antalya'da antrenörünün yanına geldi. Antrenörünün haftalık çalışma planını köyünde uygulayan Zeynep, her gün bahçe aralarında, dağda koştuktan sonra traktör tekeriyle, plastik şişelere doldurduğu kumla ağırlık ve kuvvet çalıştı.'KOYUN OTLATIRKEN GÖKYÜZÜNE BAKARAK HAYAL KURUYORDUM'Antrenörü İlkay Kaya'nın yönlendirmesiyle plaj güreşi müsabakalarına katılan Zeynep Yıldırım, Türkiye şampiyonluğunu kazanmasının ardından dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Milli sporcu, Ukrayna'nın Odessa şehrindeki Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 60 kilo gençlerde altın madalyanın sahibi oldu. Zeynep kazandığı başarıyla hem ailesinin, hem de köyünün gururu oldu. Başarısıyla köydeki çocuklara da örnek olan Zeynep, onlara güreşi öğretip, spor yapmalarını sağlıyor. Köydeki imkansızlıklara rağmen şampiyonluk madalyası kazanmanın gururunu yaşadığını belirten Zeynep Yıldırım, "Koyun otlatırken gökyüzüne bakardım, yatardım yere otların arasından bulutları izlerdim. Şampiyonluk hayali kurardım. Antrenmanlarda arkadaşlarım bana 'köylü' lakabı takmıştı. Ben bu lakapla gurur duyuyorum. Köyde antrenman yaparak şampiyon oldum. Hedefim ikinci kez dünya şampiyonu olmak ve olimpiyat madalyası kazanmak" dedi.'KOŞARKEN KÖPEKLER, HİNDİLER KOVALIYOR'Babasının güreşe merakından dolayı sık sık yağlı güreş müsabakası izlemeye gittiğini anlatan Zeynep, şunları söyledi: "Güreşçi olmak istiyordum. Güreşçi olmak için köyüme 90 kilometre uzakta Antalya'daki spor lisesinde güreşe başladım. Aileme yakın olmak için okulumu değiştirdim ama güreşi bırakmadım. Antrenörümün verdiği programa göre köyde koşu yapıyorum, dağa çıkıyorum. Koşarken köpekler, hindiler kovalıyor. Traktör tekeriyle kuvvet, kum doldurduğum plastik şişelerle de ağırlık çalışıyorum. Köyde antrenman yaparken plaj güreşi Türkiye şampiyonasına katıldım. Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, dünya şampiyonasına katıldım. Dünya şampiyonu oldum. İmkansızlıklar oldu ama 'Şanslı olan değil vazgeçmeyen kazanır' düşüncesiyle her zaman daha fazla çalıştım. Daha çok başarılı olmak istiyorum."İŞSİZ BABANIN ŞAMPİYON KIZIBaba Hamdi Yıldırım ise işsiz olmasına rağmen kızının güreşte başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti. Kızının başarısıyla gururlandığını anlatan Yıldırım, "Her baba gibi kızımı okutmak için elimden geleni yaptım. Güreşi seviyordu. Güreşçi olması için destek verdim. Kızım dünya şampiyonu oldu. Bu başarı ailemi, köyümü gururlandırdı. Kızım köyümüzde çocuklara da örnek oldu. Köyde onu gören çocuklar hem okula gitmeyi hem de spora başlamaya heveslendi. Kızımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.