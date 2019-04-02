Zeynep Hacer Özilhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR ÇERMİK belediye başkan adayı olan Zeynep Hacer Özilhan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR ÇERMİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zeynep Hacer Özilhan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR ÇERMİK adayı Zeynep Hacer Özilhan kimdir? BTP DİYARBAKIR ÇERMİK adayı Zeynep Hacer Özilhan yüzde kaç oy aldı?

Zeynep Hacer Özilhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR ÇERMİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeynep Hacer Özilhan ÇERMİK ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. ÇERMİK ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Zeynep Hacer Özilhan adlı BTP adayı toplamda 58 adet oy sayısına ulaştı.

Zeynep Hacer Özilhan Kimdir?

Zeynep Hacer Özilhan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR ÇERMİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.