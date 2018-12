Zeynep İçin Seferberlik... Kampanyayı Duyan Okula Koştu

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:27



- SULTANGAZİ'de yaşayan 6 yaşındaki Zeynep Belis Tunca için lösemi teşhisi konuldu. Acil ilik nakli olması gereken küçük Zeynep için kampanya başlatıldı. "Bir Kan Bir can" diyen bir çok vatandaş küçük Zeynep'in okuduğu Sultangazi 75. Yıl İlkokulu'na kan bağışı için geldi.Yaklaşık 1 ay önce bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Zeynep Belis Tunca'nın hastalıktan kurtulması için uygun ilik bulunması gerekiyor. Yusuf ve Esma Tunca çiftinin çocuğundan biri olan Zeynep için 3,5 aylık kardeşinin de iliği nakil için uymadı. İstanbul 'da özel bir hastanede tedavi gören ve hala uygun kemik iliği bulunamayan küçük Zeynep'in ailesi kızları ve tüm hastalar için bağışı arttırmak amacıyla kampanya başlattı. Başlatılan kampanyayı duyan bir çok veli ve vatandaş, Zeynep'in okuduğu 75. yıl İlkokulu'na geldi. Kızılay görevlileri gelen bağışçılardan kan örneği aldı."ACİL İLİK NAKLİ GEREKİYOR"Okula gelen Zeynep'in teyzesi Aslı Yılmaz yaklaşık bir ay önce bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulduğunu anlattı. İlaçlara yanıt vermediğini söyleyen Yılmaz, "Acil ilik nakli istendi. Yaklaşık bir haftadır özel bir hastanede yatmakta ve acil ilik nakli gerekmekte. Bu yüzden biz, duyarlı vatandaşlarımızdan 3 tüp kan vererek kök hücre bağışında bulunmasını rica ediyoruz. Bir haftaya yakın sürede toplam 1500 kişi bağış yaptı ama daha fazla olmasını istiyoruz. Bu bakımdan Kızılay'dan devletten herkesten yardım istiyoruz. Sonuçta her Türk vatandaşı yılda bir kez olsun hastane ya da sağlık ocağına gidiyor ve lösemi sık görülen bir hastalık. En azından kan alınırken bir tüp fazla alınsa ve bu kök hücre bankasına bağışlansa çok güzel olur. Zeynep gibi bir sürü hastamız var. Herkese sesleniyorum lütfen Kızılay Kan merkezine gidip 3 tüp kan versinler. Zeynep büyüdüğü zaman doktor olmak istiyor 3,5 aylık bir de kardeşi var maalesef onun iyiliği duymuyor" diye konuştu."ÖNCE DİĞER HASTALAR SONRA BİZİM KIZIMIZ"Kampanya başlatıldığında Zeynep'in anne babasının "önce diğer hastalar sonra bizim kızımız" diyerek yola çıktığını belirten Hala Hacer Tunca Yavuz ise, "Biz umut olmak adına tüm vatandaşlarımızı tüm hastalarımız için kan bağışında bulunmayı bulunmaya çağırıyoruz. Bugün de sağ olsun herkes destek oldu bugün destek bayağı fazlaydı. Formalarımız tükendi artık geri çeviriyoruz ileri ki zamanda tekrar çağıracağız. Sultangazi Meydanı'nda Kızılay da desteğiyle büyük bir kampanya yapmayı düşünüyoruz Ailesi de zaten önce diğer hastalara sonra bizim kızımıza Umut olsun diyorlar inşallah da o şekilde olacak" dedi.BİR KAN BİR CANKüçük Zeynep'in okulunda düzenlenen bağış kampanyasına çok sayıda veli ve vatandaş destek verdi. Kampanyadan haberdar olan ve kan vermek için okula gelen bir veli tüm duyarlı vatandaşların bağışta bulunması gerektiğini söyleyerek, " Bir kan bir can. bu çocuklar hepimizin çocukları, bugün onlara yarın bana" şeklinde konuştu. - İstanbul