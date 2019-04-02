Zeynep Kankonde, Neslihan Atagül'den Özür Diledi

Olmayınca olmuyor' hasthtag'i ile ünlü isimlerin pozlarını taklit eden, stilleriyle dalga geçerek eğlenceli paylaşımlar yapan oyuncu Zeynep Kankonde, bu kez Neslihan Atagül, paylaşımıyla güldürmeyi başardı. Zeynep Kankonde, Atagül'ün fotoğrafını taklit eden oyuncu, özür dilemeyi de unutmadı.

"KUSURA BAKMA NESLİHAN ATAGÜL"

Can verdiği her karakterle büyük beğen, toplayan Zeynep Kankonde, 'Olmayınca olmuyor' hasthtag'i ile ünlü isimlerin pozlarını eğlenceli bir dille taklit etti. Bu defa genç oyuncu Neslihan Atagül'ü gözüne kestiren Kankonde, Atagül'ün verdiği bir pozla dalga geçerek, ''Kusura bakma Neslihan Atagül'' notunu ekledi ancak Atagül'de boş durmadı ''Daha iyisi olmuş.'' dedi.

BANU ALKAN'IN ÜNLÜ POZUNU TEKRARLADI

Kankonde, 'Olmayınca Olmuyor' serisinde daha önce Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın popüler bir pozunu canlandırmıştı. Bunların yanı sıra Banu Alkan, Deniz Çakır'ın pozlarını gün yüzüne çıkararak, Hülya Avşar'ın da bilinen bir fotoğrafını yeniden çekmiş ve "Yılmayacağım" notuyla paylaşmıştı.

ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Ekol Drama'da öğretmenlik yaptı. Çeşitli televizyon dizilerinde oynadı ve sinema filmlerinde seslendirme yaptı. Birkaç reklamda da rol aldı.