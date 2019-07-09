09.07.2019 19:17
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Zeynep Mansur, havuz fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi: Fiziğinle yakıyorsun ortalığı!

Güzel şarkıcı Zeynep Mansur, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Mansur'un bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğinle yakıyorsun ortalığı." yorumunu yaptı.

Güzel şarkıcı Zeynep Mansur, sosyal medya hesabından yayınladığı havuz fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. Mansur'un fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"DENİZ KIZI GİBİSİN"

Zeynep Mansur, Bodrum'da tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. 43 yaşındaki şarkıcı, havuzda çekilen fotoğrafını, "Yaz" notu ile Instagram'da yayınladı. Takipçileri Zeynep Mansur için "Fiziği harika", "Deniz kızı gibisin'" yorumlarını yaptı. Öte yandan, haziran ayında Dubai'ye giden Mansur, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Zeynep Mansur, havuz fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi: Fiziğinle yakıyorsun ortalığı!
Zeynep Mansur, Magazin

YORUMLAR (1)
SAĞLAMMIŞ: Taş gibi ama suda batmıyor. Demek ki içi boş bir insan.
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