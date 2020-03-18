Zeynep, Mehdi'ye baba olacağını söylüyor!

Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" bu akşam tv8'de!

Gerçek hayat hikayesinde uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir'in geçtiğimiz bölümünde Zeynep, bebeğin babasının Mehdi olduğunu öğrenmişti.

"Bizi kader bir araya getirdi"

Yayınlanan ön izlemede Zeynep, Mehdi'ye Benal'in hamile olduğunu söylüyor. Zeynep ve Mehdi, kaderin onlara sorduğu en zor soruyla karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Bültenler